Messina scrive all'Eurolega: «Rassegna continentale da sospendere fino a primavera»

L’Olimpia Milano è stata costruita per arrivare fino in fondo in Eurolega. Coach Messina ha tra le mani una squadra di grande qualità. Tuttavia, l’allenatore biancorosso vuole competere in un torneo senza handicap. L’Eurolega di questa stagione è condizionata, in modo evidente, dai tanti casi di Covid-19 che stanno decimando, una dopo l’altra, le partecipanti al massimo torneo cestistico europeo.

Da qui la decisione, da parte dello stesso coach Messina, di scrivere una mail ai vertici dell’Eurolega (e non solo) affinché prendano in seria considerazione l’idea di sospendere il torneo in attesa di miglioramenti a livello di pandemia: «Stiamo vivendo un periodo molto serio e complicato: i governi di molti paesi europei hanno preso decisioni basate sulla chiusura delle varie comunità, o parti di esse, per proteggerci dal Covid. Ogni settimana, abbiamo un numero sempre maggiore di giocatori, allenatori, membri di club che risultano positivi ai vari test, un numero sempre maggiore di partite, in ogni paese o in ogni competizione internazionale, sono rinviate. Le difficoltà di viaggiare all’estero stanno aumentando le preoccupazioni per la salute di squadre e arbitri... Al momento, l’unica scelta logica sembrerebbe quella di sospendere le competizioni europee and consentire alle leghe nazionali di finire le loro stagioni nei prossimi quattro mesi, visto che viaggiare all’interno dei propri paesi è più semplice. Dopo di che, probabilmente a marzo o aprile, tutti i tornei internazionali potranno essere completati, auspicabilmente in tempo per prepararsi poi per le Olimpiadi. Può darsi che per allora il COVID sarà stato contenuto o addirittura sconfitto».

Questi i passi più significativi della sua “lettera congiunta” a FIBA, EuroLeague e ULEB. Sarà ascoltato? Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Novembre 2020, 17:43