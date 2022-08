Danilo Gallinari salta Eurobasket: lesione al menisco, out due mesi. «Fa tremendamente male»

Non è bastata la gioia per la vittoria dell'Italbasket contro la Georgia per consolare Danilo Gallinari, che proprio nel corso della partita di sabato 27 agosto, utile per la qualificazione ai mondiali del 2023, ha avuto un grave infortunio, che lo ha costretto ad abbandonare il match.

Dagli opportuni esami, è risultato che il cestista italiano dei Boston Celtics ha riportato una lesione al menisco, fortunatamente senza interessamento legamentoso. Stagione Nba salva, dunque, ma niente Europei 2022 per il Gallo, che a malincuore salterà l'appuntamento azzurro. «Fa tremendamente male – scrive amaro in un lungo post su Instagram –. Non tanto il ginocchio che ieri ha ceduto in una gara vinta ancora di carattere. Per quello ci vorrà del tempo – fortunatamente meno del previsto – per tornare come prima. Fa maledettamente male rinunciare a questo sogno azzurro».

E aggiunge: «Volevamo regalarci delle notti magiche. In casa mia. In casa nostra. Oggi purtroppo è stato un brutto risveglio. Alla clinica di Milano in cui sono stato accompagnato dal prof. Cortina e da tutto lo staff medico azzurro sono arrivati gli esiti degli accertamenti clinici: lesione al menisco. Devo rinunciare ad EuroBasket. Proprio in un’estate che sembrava perfetta. Bisogna accettare il destino e guardare avanti. Sarò affianco a questo gruppo in ogni gara, per regalare anche quest’estate una gioia a migliaia di italiani. Il nostro percorso continua, indipendentemente da tutto… Forza azzurri».

Date l'impossibilità di Gallinari a presenziare al torneo continentale, il ct dell'Italbasket Gianmarco Pozzecco ha richiamato Amedeo Tessitori per completare il roster azzurro in vista dell'EuroBasket 2022, dove l'Italia esordirà venerdì 2 settembre contro l'Estonia. Nel girone dell'Italia anche la Grecia (3 settembre), l'Ucraina (5 settembre), la Croazia (6 settembre) e la Gran Bretagna (8 settembre).

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Agosto 2022, 18:59

