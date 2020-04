Coronavirus, Wishraiser lancia #civediamosuSkype: tra i testimonial Datome e Fisichella. Ecco come partecipare

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Aprile 2020, 19:30

Numerosi testimonial del mondo dello sport e dello spettacolo scendono in campo per il progetto #civediamosuSkype, per supportare l'emergenza: tramite, la prima piattaforma di contest benefici in Europa, testimonial come, capitano della nazionale italiana di basket,, pilota di Formula 1,, conduttrice del programma Le Iene e, consulente di immagine esperta di armocromia, e tanti altri hanno lanciato le loro campagne di raccolta fondi per supportare la grave emergenza sanitaria.L'intero ricavato sarà devoluto, tramite la Fondazione Candido Cannavò per lo Sport, all'Ospedale Sacco di Milano per aiutare i reparti più colpiti a fronteggiare la pandemia. I testimonial hanno deciso di mettere in palio per un fortunato estratto tra tutti i donatori la possibilità di fare una simpatica Skype Call con loro per trascorrere del tempo insieme e endere più piacevole il #Iorestoacasa. I fortunati vincitori potranno trascorrere del tempo direttamente da casa, chiacchierare con il campione Gigi Datome, allenarsi con il personal trainer Paolo Zotta o ricevere i preziosi consigli di Rossella Migliaccio su colori, forme e stili.Per partecipare alle campagne di raccolta fondi del progetto #civediamosuSkype basta andare su, scegliere la campagna che si preferisce supportare, cliccare sul bottone “Partecipa”, selezionare il livello di donazione desiderato e procedere con la donazione. Al termine dell’iniziativa verrà estratto un donatore per ogni campagna che avrà la possibilità di fare una skype call con il proprio testimonial preferito.Laè nata grazie al contributo di La Gazzetta dello Sport, RCS Mediagroup in memoria del direttore della Gazzetta Candido Cannavò. Da più di dieci anni la Fondazione è in prima linea su progetti a favore dei più deboli. «Abbiamo deciso di dare il nostro contributo attraverso una raccolta fondi che sarà indirizzata all’ Ospedale milanese Sacco. - afferma Franco Arturi, presidente della Fondazione Candido Cannavò per lo sport - Vi invitano a donare una serie di testimonial nostri amici, che provengono dal mondo dello sport e da altri ambiti. Sono già diversi oggi e se ne aggiungeranno altri nei prossimi giorni».«Potrete donare da casa, attraverso la piattaforma online Wishraiser, che in questa circostanza presta il suo lavoro a titolo gratuito. Tutti noi abbiamo capito in queste ore il bene prezioso costituito dal nostro sistema sanitario nazionale. Chi vi lavora instancabilmente a tutela della salute pubblica forse non può essere definito eroe in senso stretto, ma si tratta di figure che molto si avvicinano a quello status, soprattutto quando pensiamo al rischio, per loro moltiplicato, di contagio e lo stress psicofisico che stanno sopportando. Le loro strutture, sia nell’immediato sia nei prossimi mesi, hanno bisogno di assunzioni di nuovi tecnici e medici di acquisire tanti macchinari».Wishraiser.com è la prima piattaforma di contest benefici in Europa che permette, a personaggi famosi e influencer del web, di realizzare campagne di raccolta fondi a favore di associazioni no profit. Wishraiser ha già collaborato con personaggi di spicco come: Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Christian Vieri, Alessandra Amoroso, Ettore Messina, Flavio Tranquillo, Juan Cuadrado, Lele Adani, Samuel Eto'o, Miralem Pjanic e tanti altri, che hanno coinvolto decine di migliaia di donatori. Attualmente in piattaforma sono state lanciate numerose campagne di raccolta fondi con diversi personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo a favore di Ospedali e Associazioni che sono in prima linea per combattere la grave emergenza sanitaria legata all’epidemia da Covid-19.