Coppa Italia, Olimpia Milano flop: sconfitta da Venezia in semifinale. L'altra finalista è Brindisi

L'Umana Reyer Venezia si è qualificata per la finale della Coppa Italia 2020 di basket battendo l'AX Armani Exchange Milano per 67-63 (29-31) nella prima semifinale giocata oggi a Pesaro. Miglior marcatore dell'incontro il veneziano Watt con 16 punti, per Milano Rodriguez con 15 e Scola con 14. In finale Venezia affronterà la vincente della seconda semifinale, tra Happy Casa Brindisi e Pompea Fortitudo Bologna.



Sarà Brindisi a sfidare Venezia nella finale della Coppa Italia di basket in programma domani a Pesaro. I pugliesi superano la Fortitudo Bologna con il netto punteggio di 78-53. Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Febbraio 2020, 22:42

