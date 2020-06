Basket, Olimpia prendi tutto: c'è anche Punter

Altro grande colpo di basket mercato dell’Olimpia Milano. Con tanto di comunicato ufficiale, il club biancorosso ha reso noto di aver messo sotto contratto Kevin Punter. Classe 1993, la guardia americana arriva dalla Stella Rossa di Belgrado. Ha già giocato in serie A, con la casacca della Virtus Bologna (stagione 2018-19): «Sono felice, ho grandi sensazioni, e non vedo l’ora di venire a Milano a lavorare e cercare di fare qualcosa di speciale al mio ritorno in Italia», le sue prime parole da biancorosso. Con l’acquisto di Kevin Punter, l’Olimpia ha completato il reparto guardie per la prossima stagione. Ora l’attenzione è rivolta completamente a Gigi Datome.

Coach Ettore Messina vuole il capitano della Nazionale a tutti i costi ma, prima, c’è da capire cosa ha intenzione di fare il Fenerbahce e, soprattutto, l’allenatore Obradovic al quale l’azzurro è molto legato. Staremo a vedere. Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Giugno 2020, 19:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA