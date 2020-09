Basket, l'Olimpia passa anche a Brescia (91-79): certa della Final Four di Supercoppa

Un’altra vittoria. Per la seconda volta in pochi giorni, l’Olimpia Milano si impone sul campo della Leonessa Brescia (91-79 il finale). Per la squadra di coach Messina si tratta del quinto successo su altrettante gare disputate per il girone A di Supercoppa. Ben cinque giocatori dell’Olimpia in doppia cifra con Rodriguez miglior marcatore con 17 punti.

Messina ricorre ad un massiccio turnover. Questa volta restano fuori dalle convocazioni Tarczewski, Roll e Schields. Inizio soft dei biancorossi che sembrano scarichi. Ci pensa Datome a suonare la carica ma Brescia resta a contatto (24-23 Milano al 10’).

Nel secondo quarto si vede la vera Olimpia. Con un parziale importante, firmato Rodriguez, all’intervallo è +11 Olimpia (50-39) con Datome e Cinciarini già in doppia cifra di punti. Alla ripresa i padroni di casa provano, in ogni modo a colmare il gap ma, ogni volta che si avvicinano nel punteggio, l’Olimpia li ricaccia indietro. Nel momento di massimo sforzo di Brescia, è di Micov la tripla che spegne i sogni di rimonta della squadra di coach Esposito che comunque ha il merito di non alzare mai bandiera bianca. Grazie al quinto successo consecutivo, l’Olimpia è già certa del pass per le Final Four di Supercoppa, in programma a Bologna. Dal 18 al 20 settembre. Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Settembre 2020, 23:11