Brittney Griner, libera la cestista americana: era detenuta da mesi in Russia. Scambio di prigionieri con il trafficante di armi Viktor Bout

Brittney Griner è libera: la cestista americana, detenuta da mesi in Russia, è stata liberta nell'ambito di uno scambio di prigionieri con il trafficante di armi Viktor Bout. Lo riporta Cbs citando un funzionario dell'amministrazione.

Il trafficante di armi Viktor Bout è stato scambiato con la giocatrice di basket statunitense Brittney Griner all'aeroporto di Abu Dhabi. Lo ha riferito il ministero degli Esteri russo, citato dalla Tass.

Ucraina, il capo della Cia incontra il capo dei servizi segreti russi. Summit tra 007. «Si è parlato del rischio nucleare»

Russia, la cestista Brittney Griner condannata a 9 anni anche in appello. Casa Bianca: «Processo farsa»

«Ho parlato con Brittney Griner. È al sicuro, è in aereo, sta tornando a casa». Lo twitta Joe Biden.

La Casa Bianca ha reso noto che il Presidente americano Joe Biden interverrà a breve per commentare il rilascio di Brittney Griner in un accordo con la Russia in cambio del trafficante d'armi Viktor Bout.

Il Presidente americano ha dato il suo assenso finale allo scambio la scorsa settimana. La moglie di Griner, Cherelle Griner, sarebbe insieme al Presidente alla Casa Bianca, precisa Cnn.

Moments ago I spoke to Brittney Griner.



She is safe.

She is on a plane.

She is on her way home. pic.twitter.com/FmHgfzrcDT