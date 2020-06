Rivoluzione Olimpia Milano: congedati Burns e Nedovic

Periodo intenso in casa Olimpia. Messina, coach e presidente della società meneghina, sta rivoluzionando il roster. L’obiettivo è allestire una squadra più in linea con il credo cestistico dell’allenatore e puntare, la prossima stagione, ad essere protagonisti in Italia e, soprattutto, in Europa. Dopo i tanti acquisti inanellati nei giorni scorsi (Moretti, Delaney e Hines), l’Olimpia sta ora dedicando le proprie attenzioni ai saluti. Giornata intensa in casa biancorossa con l’ufficialità di due addii. Nel giro di poche ore, la società milanese ha congedato, con tanto di comunicati ufficiali, sia Burns che Nedovic. Il primo, americano con passaporto italiano, lascia dopo due stagioni a Milano in cui non ha avuto tantissimo spazio ma si è sempre distinto per la grande professionalità. Finita anche l’avventura del serbo che, al suo arrivo, era stato indicato come un sicuro asset della squadra. Dotato di grandissimo talento, Nedovic ha pagato i tanti, troppi infortuni che ne hanno condizionato il suo rendimento in campo nei due anni milanesi. Salvo imprevisti, invece, il futuro di Roll sarà ancora a Milano. Arrivato all’Olimpia la scorsa estate, la guardia/ala piccola californiana, classe 1987, aveva firmato un contratto 1+1. Coach Messina pare aver deciso di trattenerlo anche per la prossima stagione. Nessuna novità, al momento, sul fronte Datome. I tifosi sperano che sia il capitano della Nazionale l’ennesimo grande colpo di questa rivoluzione griffata Messina Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Giugno 2020, 08:25

