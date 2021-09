Marzorati, leggenda italiana: "In serie A Olimpia Milano-Virtus Bologna sarà una sfida stellare"

Pierluigi Marzorati, leggenda del basket italiano e bandiera della Pallacanestro Cantù, tra i premiati al Premio Fair Play Menarini. L’occasione per parlare della nuova stagione ormai alle porte.

Il prossimo 26 settembre inizia la serie A. Cosa si aspetta?

«Veniamo dalle grandi emozioni che ci ha regalato la Nazionale al torneo pre-olimpico e poi alle Olimpiadi e, all’orizzonte, ci sono gli Europei. Mi auguro che sia un campionato molto interessante e stimolante».

Tutti parlano della grande sfida tra Olimpia Milano e Virtus Bologna.

«La Virtus ha fatto grandi investimenti per poter sfidare la corazzata milanese. Hanno preso giocatori importanti, come il giovane azzurro Mannion. Credo che la Virtus abbia tutte le carte in regola per giocarsela con la squadra di Messina. Sarà determinante anche l’impatto dell’Eurolega. Lo scorso anno, Milano è arrivata alla volata scudetto con pochissime energie. Sulla carta, l’Olimpia mi sembra avere qualcosina in più rispetto alle V Nere».

Che ne pensa della rivoluzione in casa Olimpia?

«Credo che la squadra sia molto forte. L’arrivo di Melli porta a Milano consistenza sotto canestro e più profondità in panchina».

Milano avrà ancora l’impegno in Eurolega.

«Sarebbe bellissimo se l’Olimpia dovesse tornare alle Final Four e magari vincerle».

Intanto, anche se contingentato, ritroveremo il pubblico nei palazzetti.

«Era allucinante andare a vedere le partite senza pubblico. Non c’era pathos, anche tra i giocatori. Speriamo che questo 25% diventi presto almeno il 50%. Dovremo essere bravi e prudenti anche noi tifosi. Dovremo fare tutto in sicurezza e seguendo le regole, così da convincere il governo ad aumentare il numero di spettatori gradualmente ma in maniera continuativa».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Settembre 2021, 08:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA