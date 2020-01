Basket, Mare di Roma Trophy: vittorie per Varese e Badalona, tra le ragazze vince il Basket Costa

Torna la pallacanestro giovanile nel X municipio di Roma con il torneo “” organizzato da Alfa Omega Scuola di basket. L’ormai tradizionale appuntamento, giunto alla V edizione, ha richiamato sul litorale oltre un migliaio di persone tra atleti, allenatori, famiglie ed appassionati.Quest’anno poi, per la prima volta, il parquet dell’Alfa Omega vede la presenza degli spagnoli deldando così una proiezione europea alla manifestazione. L’iniziativa ha coinvolto in tutto 36 squadre femminili e maschili di età compresa fra i 13 ed i 16 anni che si sono alternate in due distinte fasi iniziate il 27 dicembre scorso.La prima fase del torneo, dedicata al settore femminile della categoria Under 16, si è conclusa a fine anno ed ha visto trionfare le campionesse italiane del. Le ragazze hanno quindi lasciato il campo al settore maschile che ha nella finale di oggi ha incoronato vincitori U13 il team dellae per gli U15 il“Ancora una volta Ostia ha mostrato il lato bello di sé - sottolinea Daniele Tardiolo, allenatore ed organizzatore del- Le numerose persone coinvolte nell’evento hanno invaso il quartiere durante queste vacanze natalizie e hanno potuto ammirare la bellezza di questo litorale oltre quanto di bello offre Roma. Poi - aggiunge - è stata particolarmente apprezzata l’ospitalità delle famiglie dell’Alfa Omega che hanno accolto in casa i ragazzi del Badalona per un gemellaggio che rimarrà sicuramente impresso nei cuori dei giovani cestisti”.