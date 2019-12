Basket, la nazionale italiana di atleti con sindrome di Down campione del Mondo per la seconda volta consecutiva

Domenica 1 Dicembre 2019, 21:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uno strapotere indiscutibile: ladi atleti diconper la seconda volta consecutiva. Un successo clamoroso, che va ad aggiungersi anche alla precedente vittoria nell'Europeo.Gli, guidati dai coach Giuliano Bufacchi e Mauro Dessì, si sono imposti in finale sui padroni di casa del(36-22), dopo aver battuto anche la(26-11). Arriva, quindi, per la seconda volta consecutiva l'oro mondiale, dopo il trionfo europeo: tre successi clamorosi, ottenuti nel giro di un anno e mezzo.Questo il podio finale della competizione mondiale:prima, argento per il Portogallo e bronzo per la Turchia. Gli azzurri dei coach Bufacchi e Dessì, in precedenza, si erano già imposti sui padroni di casa, con un netto 40-4. Questo ilazzurro campione del mondo: Davide Paulis, Antonello Spiga, Emanuele Venuti, Alessandro Ciceri, Andrea Rebichini, Alessandro Greco.