Basket, finale scudetto: Milano sbanca Bologna in gara -1 trascinata da Datome e Shields

Milano vince gara uno tenendo Bologna a soli 62 punti. Una difesa di ferro e la coppia Datome-Shields d'applausi sono le chiavi del successo della squadra di Messina nella prima sfida per lo scudetto

Nella gara 1 della serie di finali scudetto al meglio delle 7 partite, giocata questa sera alla Segafredo Arena di Bologna, l'Olimpia Milano batte la Virtus con il punteggio 66-62 grazie al vantaggio accumulato nel terzo quarto e mantenuto a denti stretti fino alla sirena. La squadra di Ettore Messina si porta così sull'1-0 rispetto alla formazione allenata dall'altro celebre coach Sergio Scariolo.

Per il secondo anno consecutivo sono la Virtus Bologna campione in carica e l'Olimpia Milano a contendersi lo scudetto italiano di basket. I felsinei vanno a caccia del 17ø tricolore, mentre i lombardi puntano a conquistare il 29ø, a 4 anni di distanza dall'ultimo. Bologna dovrà affrontare la serie senza Udoh e Abass, che hanno finito anzitempo la stagione entrambi per un infortunio al ginocchio, mentre Milano sarà senza Delaney, alle prese con una lesione muscolare all'addome, e Mitoglu, sospeso per essere stato trovato positivo a un controllo antidoping. Il primo match scudetto parte con il freno a mano tirato: le difese prevalgono sugli attacchi e così le prime due frazioni regalano poco spettacolo e percentuali molto basse. Grande paura in casa Virtus al via per una storta a Teodosic che poi si riprende e torna in campo.

Ad inizio ripresa Milano sembra decisamente più viva e prende il largo con un parziale di 17-5 grazie a Datome e soprattutto ad un super Shields che è protagonista assoluto del match sul quale mette la firma con 18 punti. Nel finale Bologna ci prova a risalire con un indomito Teodosic, ma la rimonta non riesce. Finisce così con MIlano che mette avanti la testa in una finale scudetto ancora tutta da scrivere. Nella finale al meglio delle 7 partite trionfa il primo che ne vince 4. Il programma, dopo gara-1 a Bologna, prevede gara-2 sempre a Bologna venerdì 10 alle 21.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Giugno 2022, 23:44

