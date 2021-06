Basket, finale scudetto: Bologna sbanca Milano e va sul 2-0

Bologna vede all'orizzonte lo scudetto, il sedicesimo della propria storia. La Virtus passa 83-72 al Forum in gara 2, infiammando il centinaio di sostenitori sparsi in tribuna, e raddoppia il vantaggio nella serie, con la possibilità di chiudere i conti con le due partite alla Segafredo Arena. Una battaglia punto a punto che a 3' dalla sirena viene sparigliata dalle due triple consecutive di Markovic e Pajola, decisive per quel +7 (70-63) che apparecchia la tavola per il solito show di Teodosic, glaciale con cinque punti consecutivi (21 e 5 assist).

La differenza abissale la fa comunque la sontuosa difesa della Virtus che nell'ultimo periodo per oltre 8' non concede canestri dal campo agli avversari, tenuti ad appena 2/15 negli ultimi 10'. A Milano non bastano i 16 punti di Shields e cinque giocatori in doppia cifra: ora si trova con le spalle al muro, costretta a vincerne almeno una in trasferta per restare aggrappata alla speranza.

