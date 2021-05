Atlante Eurobasket Roma, sabato inizia la storica avventura nei playoff per la promozione in serie A1

E' quasi terminato il conto alla rovescia per l'inizio dei playoff di Serie A2, che vedranno ai nastri di partenza in rappresentanza della Capitale l'Atlante Eurobasket Roma.

Alla prima partecipazione della propria storia, i romani coronano così la migliore annata sportiva di sempre nel club, che nel corso della stagione regolare ha visto riscritto anche il primato societario di vittorie consecutive in Serie A2, conclusa al quarto posto del proprio girone (al termine del quale era già matematica la partecipazione alla corsa per la promozione in Serie A). Il tutto contando su un gruppo dalla forte componente locale, con 6 giocatori protagonisti nella prima squadra provenienti dal proprio settore giovanile (Romeo, Staffieri, Cicchetti, Bischetti, Ludovici assieme allo storico Capitano Eugenio Fanti), così come il capo allenatore, Damiano Pilot, che è anche il più giovane coach dell'intero campionato.

Nel corso della seconda fase, la squadra del Presidente Buonamici ha definito la propria posizione nella griglia dei playoff, mantenendo inviolato il campo di casa (locato a Roma, città in cui è tornata a giocare in questa stagione); fra i due tabelloni (le cui vincenti otterranno la promozione) è finita in quello Argento, con la Unieuro Forlì avversaria al primo turno.

Un turno che inizierà sabato 22, alle ore 20.00, con il primo match di una serie che vedrà avanzare la prima squadra che riuscirà a cogliere tre successi; dopo le prime due gare (la seconda è fissata per lunedi 24, sempre alle ore 20:00), i capitolini quindi esordiranno in casa giovedi 27, alle ore 18:00, cercando di tenere fede al ruolo di mina vagante ai piani alti che li ha contraddistinti per l'intera annata sportiva 2020/21.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Maggio 2021, 17:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA