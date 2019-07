Milano, Sergio Rodriguez è il primo “regalo” per coach Messina

Giovedì 11 Luglio 2019, 16:59

La Milano targatapiazza il primo colpo:sarà infatti un nuovo giocatore dell'Olimpia. Il playmaker spagnolo, 33 anni, ritrova così il suo mentore che lo aveva già allenato al. Il “Chacho”, come è stato ribattezzato in patria, è in Spagna ma, nelle prossime ore, raggiungerà Milano per la firma sul contratto (probabilmente un biennale) e sostenere le visite mediche. Rodriguez, per cinque stagioni in Nba, arriva dal CSKA Mosca, club con il quale ha appena vinto la sua seconda Eurolega in carriera. Sul playmaker, che ha già annunciato che non prenderà parte al Mondiale in Cina, c'erano diversi club spagnoli, come Malaga e Valencia. Milano, che oggi saluta ufficialmente(pronto a passare alla Virtus Bologna), sta trattando anche Riccardo Moraschini, Awudu Abass e Derrick Williams per completare il roster.