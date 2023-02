Antonello Riva: «Sarà sempre Olimpia-Virtus per lo scudetto. E mi aspetto molto da Napier»

di Fabrizio Ponciroli

Antonello Riva è una delle più grandi leggende del basket italiano. Classe 1962, Nembo Kid (il suo soprannome) è ancora oggi il recordman di punti segnati in Serie A e in Nazionale. Oggi figura chiave di PM-International, Riva ha ancora un occhio di riguardo per la pallacanestro. In esclusiva a Leggo le sue impressioni sull'Olimpia e l'imminente Final Eight di Coppa Italia

Sarà ancora Olimpia Milano vs Virtus Bologna per il titolo di Campione d'Italia?

«Credo di sì. In questo momento, entrambe hanno lasciato qualche partita per strada ma anche perché stanno disputando l'Eurolega. Devo ammettere che Tortona sta facendo molto bene. È lì attaccata alle prime della classe ma, alla fine, ritengo che Olimpia Milano e Virtus Bologna abbiano qualcosa in più rispetto a tutte le altre».

Olimpia che ha appena messo sotto contratto Napier

Beh, direi che ha preso un giocatore che fa la differenza. Con i tanti infortuni che ha avuto, in particolare quello di Pangos, coach Messina aveva bisogno di un play che lo aiutasse nel gioco offensivo della squadra. Napier è il profilo giusto, quello che serviva».



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Febbraio 2023, 08:42

