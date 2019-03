Alberto Bucci, l'ultimo messaggio: «Non so quanto ho da vivere, ma mi sarete nel cuore»

Ultimo aggiornamento: 18:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La morte diè stato un colpo duro per il mondo del basket e per lo sport italiano. Il presidente della Virtus Pallacanestro Bologna era malato da tempo, ad aprile avrebbe compiuto 71. L'Osteria del Pignotto, ristorante a Zola Pedrosa, ha pubblicato un video toccante su Facebook : «Io volevo dire che più va avanti più mi accorgo che la vita è qualcosa di meraviglioso». Con queste parole, Bucci coinvolge gli spettatori che sui social hanno condiviso migliaia di volte questo filmato. Un momento registrato un mese fa, una serata dove Bucci si è rivolto ai suoi amici e ai suoi tifosi: «Non so quanto ho da vivere, ma per il tempo che avrò da vivere mi sarete nel cuore»