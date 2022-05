Morto Adreian Payne, ex cestista nella NBA: «Vittima di una sparatoria». Aveva 31 anni

Grave lutto nel mondo del basket: è morto a soli 31 anni Adreian Payne, ex giocatore di Atlanta Hawks, Minnesota Timberwolves e Orlando Magic nella NBA, in cui aveva giocato per quattro stagioni prima di continuare la sua carriera in Europa. Payne è stato trovato morto a Orlando: secondo quanto spiega la polizia della Florida in un comunicato - scrive Sky Sport - sarebbe stato raggiunto da un colpo d'arma da fuoco la notte scorsa (ora locale). Il colpevole sarebbe stato già arrestato.

Payne, una stella ai tempi del college - guidò la sua Connecticut a un passo dalle Final Four nel 2014 - dopo la parentesi nella NBA aveva giocato al Panathinaikos, in Grecia, e poi all'Ormanspor (Turchia) e quest'anno nella Juventus Utena (Lituania). La tragica notizia della morte è stata data dall'amico Jared Sullinger, anche lui cestista nella NBA con le maglie di Boston e Toronto e attualmente professionista in Cina.

Hate the news i received this morning…. Rest Easy to my brother/Teammate @Adreian_Payne — Jared Sullinger Sr. (@Jared_Sully0) May 9, 2022

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Maggio 2022, 19:48

