L'italiano Zucco campione Internazionale WBC dei Supermedi

Verbania Boxing Night organizzata da Opi Since 82, Matchroom e DAZN e trasmessa in diretta streaming ed in seguito on demand da DAZN. L’evento ha visto il campione Ivan Zucco trionfare nell’ultimo e più importante match della serata che lo trasferisce di diritto nella classifica alta del World Boxing Council. Al grido di “Ivan, Ivan, Ivan” in un palazzetto gremito, l’idolo di casa ha battuto per KO il serbo Marko Nikolic a metà del 2 round, aggiudicandosi così il suo primo WBC, l’importante titolo internazionale Supermedi.

Questa vittoria proietta il pugile verbanese dritto verso l’europeo dei Supermedi in un cammino che sembra non fermarsi mai. Non era semplice battere Nikolic, che veniva da 28 vittorie su 29 incontri disputati. Il sinistro devastante del giovane pugile di casa unito ad un potente destro non hanno lasciato scampo all’avversario e hanno mandato al tappeto il serbo mantenendo le promesse fatte prima del match.

“È con orgoglio e impegno che ho conquistato questo titolo. Averlo fatto al secondo round con un avversario così forte e davanti al pubblico di casa è un sogno che si realizza - ha commentato Ivan Zucco a margine dell’incontro - Spero che questo mio risultato possa portare alto il nome della boxe italiana nel mondo e che si torni sempre di più ad apprezzare e a parlare di questa nobile arte”.

La vittoria contro il serbo Nikolic porta il suo record a 14 successi prima del limite su 16 incontri disputati e tutti vinti confermandosi un astro nascente della boxe italiana. All’incontro, per sostenerlo, il suo amico e campione verbanese Filippo Ganna e gli amici rapper Gué Pequeno e Massimo Pericolo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Aprile 2022, 20:36

