World Surf League: annullata la seconda tappa alle Hawaii del Sunset Open e posticipato il Santa Cruz Pro in California

A seguito della sospensione da parte delle Hawaii di tutte le competizioni di surf fino a nuovo avviso, il prossimo evento del Championship Tour il Sunset Open, in programma dal 19 al 28 gennaio 2021, è stato cancellato per la situazione di emergenza mondiale legata alla diffusione COVID-19. Anche l’ultimo evento della tappa americana del CT, il Santa Cruz Pro, previsto in California dal 2 al 12 febbraio 2021, è stato posticipato per lo stesso motivo. Dunque uno stop alle gare anche per Leonardo Fioravanti, unico atleta italiano a partecipare al Championship Tour della World Surf League.

L’atleta romano ha iniziato alla grande la stagione, prima con la conquista della wild card che gli ha dato accesso al Tour, poi con un quinto posto meritatissimo nella prima tappa del Billabong Pipe Masters alle Hawaii. Nonostante tanti stop e annullamenti, che hanno complicato l’organizzazione della WSL, Leonardo, in occasione del lancio di un nuovo video sul suo canale YouTube (http://bit.ly/3mEK6cA), ha così commentato: “Purtroppo la prossima tappa del circuito a Sunset Beach è stata annullata. Mi spiace molto ovviamente ma non perdo la motivazione e la carica, perché questo periodo sarà utile per continuare ad allenarmi e a migliorare tutti gli aspetti del mio surf”. Ad oggi il prossimo appuntamento ufficiale sarà il Rip Curl Pro Bells Beach, in programma da giovedì 1 a domenica 11 aprile in Australia (Bells Beach, Victoria).

