World street skateboarding: i Mondiali di Skate arrivano a Roma ed è già una scommessa vinta. Questa mattina all'ombra del Colosseo la conferenza stampa di presentazione della prima tappa d'avvicinamento a Parigi 2024, in programma fino al 3 luglio al Parco di Colle Oppio.

Oltre 250 atleti provenienti da tutto il mondo si sfideranno fino al 3 luglio a Roma per World street skateboarding. Il mondiale di Skate che searà valido come tappa d'avvicinamento a Parigi 2024 presso il Parco del Colle Oppio e delle Terme di Traiano. « L'evento fa parte di un progetto congiunto tra la Federazione Internazionale World Skate, Sport e Salute e la Federazione Italiana Sport Rotellistici, sotto l'egida del CIO, e proseguirà anche nei prossimi anni, con la città eterna che ospiterà fino al 2025 una delle tappe del «World Street Skateboarding Tour». U

Una scommessa vinta come sottolinea il presidente e ad di Sport e Salute Vito Cozzoli «Nessuno si aspettava potesse essere una scommessa così vincente quando abbiamo ospitato i mondiali di skate al Foro Italico in piena pandemia. L'auspicio è che quel successo si possa ripetere perché lo street skateboarding è uno strumento di traino per la pratica sportiva». Per questo Sport e Salute avvierà un programma che unirà urban sport e arte portandolo nelle scuole.

E da qui riparte anche il dg di Sport e Salute, Diego Nepi «I Mondiali di skate, organizzati nel cuore di Roma, sono la metafora dell'impegno di Sport e Salute perché rappresentano uno sport che è cresciuto nelle vie, nelle piazze e nei parchi delle grandi città - proprio lì dove lavoriamo per rinnovare l'affresco della pratica sportiva del Paese - fino a diventare sport Olimpico (Da domani, infatti, gli atleti si inizieranno a sfidare in vista di Parigi ndr.) - Lo skate va oltre il significato di sport singolo o di squadra e, come accade ad esempio con il surf, è in grado di generare una forte condivisione dando vita a vere e proprie comunità 'spontanee' che nascono in città, nei parchi e nei diversi luoghi di pratica, favorendo dunque l'inclusione, la socializzazione e la cultura dello stare insieme. Gli skaters si incontrano, si conoscono, fraternizzano e danno vita ad uno straordinario movimento sociale e sportivo, facendo proprio ciò che sta a cuore a tutti noi di Sport e Salute».

«Sarà una lunga cavalcata - ha detto poi il presidente del Coni Giovanni Malagò - oggi qualificarsi alle Olimpiadi infatti è difficile quanto vincere una medaglia». Una prima vittoria, però, Roma l'ha ottenuta perché «è stata un'impresa olimpionica portare una tappa di qualificazione a Parigi qui nella Capitale» ha concluso l'assessore al comune di Roma, Alessandro Onorato.

