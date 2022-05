WEmbrace Games, la sera di lunedì 13 giugno appuntamento allo Stadio dei Marmi di Roma

È per la sera di lunedì 13 giugno l’appuntamento allo Stadio dei Marmi di Roma con i WEmbrace Games, i tradizionali Giochi Senza Barriere, organizzati annualmente da Bebe Vio con l’Associazione art4sport – fondata nel 2009 dai suoi genitori – che, dopo due anni di stop a causa della pandemia, tornano con una veste tutta rinnovata. Prima grande novità, il nome che, in occasione del decimo compleanno della manifestazione, guadagna un tocco di internazionalità e, dopo i WEmbrace Sport dello scorso 25 ottobre, diventa il secondo grande pilastro del progetto WEmbrace: il movimento lanciato dall’Associazione art4sport che mira a far convergere, unire e rafforzare le voci che parlano di inclusione, abbracciando ed esaltando le diversità di tutti.

Da qui il nome, composto dalle parole ‘WE’ ‘Embrace’, ‘Noi’ ‘Abbracciamo’. Solo in questo modo, infatti, si può arrivare ad accettare sé stessi, superare i propri limiti e, di conseguenza, gli altri. Ecco così che lo sport, con i suoi valori e la sua funzione sociale, diventa il miglior compagno nel percorso per sensibilizzare verso il tema della diversità intesa come valore aggiunto. Una mission che si rispecchia anche nello spirito dei WEmbrace Games, ex Giochi Senza Barriere. Lo scopo della manifestazione benefica è sempre stato legato alla promozione di uno spirito di integrazione tra individui con e senza disabilità all’interno della società, oltre che di promozione dello sport paralimpico. Il tema scelto per l’edizione di quest’anno è la musica, intesa come simbolo di unione, condivisione e voglia di divertirsi. Tutti aspetti che sono alla base di questa serata sportiva che si preannuncia ricca di sorprese. Saranno infatti tanti gli ospiti del mondo dello sport, della musica e dello spettacolo che prenderanno parte ai giochi, pronti ad affrontarsi in tre divertenti quanto spettacolari sfide sportive a colpi di note. Ma non è tutto! Quest’anno, per la prima volta, una delle 8 squadre in campo sarà Europea e vedrà al suo interno giocatori provenienti da tutto il continente. Insomma, una serata imperdibile, aperta a tutti, il cui ricavato andrà a favore della missione dell’Associazione art4sport, che si occupa di studiare, progettare e finanziare protesi d’arto e ausili sportivi e tutto ciò che serve ai piccoli atleti per praticare un’attività sportiva.

Per assistere come pubblico alla manifestazione ci si può registrare al seguente link: https://www.art4sportworld.org/wembrace-games/. Vista la finalità benefica dell'evento, è gradita una donazione all'Associazione art4sport ONLUS. Appuntamento, quindi, per lunedì 13 giugno alle ore 20:00 con WEmbrace Games presso lo Stadio dei Marmi di Roma.

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Maggio 2022, 07:41

