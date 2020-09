Milano, ecco Ishikawa. E' la stella del Giappone che vuole conquistare anche l'Italia

«So che c'è tanta attenzione dei tifosi in Giappone nei miei confronti. Sono onorato, ma non sento particolare responsabilità o pressione. Adesso voglio crescere e a dare il massimo per l'Allianz Powervolley Milano. Poi penserò alle Olimpiadi». Yuki Ishikawa è un autentico idolo nel Paese del Sol Levante. Non a caso, il quasi 25enne schiacciatore nipponico è uno dei testimonial, dei volti, dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 forzatamente spostati al 2021 dalla pandemia mondiale. Con la speranza che si possano realmente effettuare. Perché il torneo a Cinque Cerchi, sotto rete, è l'appuntamento con la “A” maiuscola. Ma in questo momento Ishikawa è la nuova stella di Milano. Significativo che la presentazione ufficiale, effettuata sulla terrazza di Maio Restaurant, al settimo piano della Rinascente, lo ponga al fianco del Duomo. «Sono stato a Tokyo e ho trovato ovunque cartelloni pubblicitari con l'immagine di questo ragazzo per per promuovere le Olimpiadi. Con lui vogliamo dire anche al Giappone che Milano sta ripartendo. Mi è piaciuto però molto che abbia detto di pensare a fare grandi cose con noi e non ancora ai Giochi», ha detto Lucio Fusaro, presidente dell'Allianz Powervolley, stoppata lo scorso marzo dal lockdown quando era quinta in regular season in campionato e soprattutto in semifinale di Cev Challenge Cup.



Ishikawa in Italia ha già giocato a Modena, Latina, Siena e Padova, prima dell'approdo a Milano. Quando appare sui social dell'Allianz Powervolley, è un boom di like dal Giappone. Anche se passa “per caso”, come in un post che ritraeva l'azzurro Matteo Piano in palestra e Yuki era solo sullo sfondo dell'immagine. Un'attenzione quasi maniacale che la Milano calcistica ha già vissuto con Keisuke Honda al Milan e Yuto Nagatomo all'Inter, nel recente passato altre porte di Milano aperte verso il Sol Levante.



Yuki in giapponese significa “palla di neve”. Che si sfalda quando viene gettata a terra con forza. La stessa forza delle schiacciate che Ishikawa vuol mettere al servizio dell'Allianz Powervolley Milano sin dall'esordio in Coppa Italia di domenica 13 settembre contro Verona. Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Settembre 2020, 20:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA