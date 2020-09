Buona la prima, Milano ritrova il volley dopo 7 mesi e batte Verona in Coppa Italia 3-0

È solo il debutto, ma iniziare con un netto successo la nuova stagione dopo il lunghissimo lockdown agonistico è davvero importante. Buona la prima in Coppa Italia per l'Allianz Powervolley Milano, che al "Pavesi" supera 3-0 (25-21, 25-17, 25-17) l'NBV Verona guidata da Radostin Stoychev (il bulgaro è uno dei tecnici più vincenti degli ultimi anni) soffrendo veramente solo nella prima metà del primo e del terzo set. 3-0 anche di Monza su Vibo Valentia nell'altra gara della prima giornata nel gruppo A degli ottavi. Un'altra affermazione domenica prossima in Calabria contro Vibo potrebbe già valere per gli uomini allenati da Roberto Piazza il pass per i quarti.



Primo set vinto in rimonta da Milano, sotto nelle prime fasi e avanti definitivamente solo dal 19-18. Nel break decisivo c'è tanto (un primo tempo e due muri) di capitan Matteo Piano. Per il centrale azzurro è l'agognato (e positivo) ritorno ad un match ufficiale dopo una stagione saltata, tra gravi infortuni e stop per il Covid-19. Nel secondo parziale l'Allianz Powervolley riesce a lucrare sull'ottima partenza (9-3 grazie ad una gran diagonale di Patry) per mantenere un vantaggio rassicurante sino in fondo. Infine, nel terzo set, Verona tiene in qualche maniera sino al 18-15 per Milano. Poi un muro Yuki Ishikawa da il là all'ultimo allungo di Milano. Il giapponese, che si fa notare per l'eccezionale elevazione, ma anche per i guizzi in difesa, viene subito nominato MVP del match. Buone sensazioni anche dagli altri due nuovi acquisti, lo schiacciatore canadese Stephen Maar e l'opposto francese Jean Patry, che ha l'ingrato compito di sostituire il bombardiere belga Nimir, passato a Trento. Molto deve ancora essere rodato, ma l'inizio dell'Allianz Powervolley è promettente.



Infine l'atmosfera. Il Centro Fipav Pavesi di Milano, l'unico polo in Italia specificatamente dedicato alla pallavolo, non può scaldarsi con la sola presenza in tribuna degli staff delle due squadre. Le porte chiuse sono ancora una realtà da sopportare, con la speranza che durino il meno possibile. Ultimo aggiornamento: Domenica 13 Settembre 2020, 19:59

