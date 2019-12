L'Italia femminile per Dynamo Camp: all'asta il pallone con le firme delle azzurre

Via all'asta benefica per il pallone firmato dalla Nazionale di Volley Femminile capitanata da Cristina Chirichella: un bellissimo regalo di Natale per collezionisti e appassionati. Il ricavato sarà destinato a Dynamo Camp, che offre attività gratuite di Terapia Ricreativa ai suoi piccoli ospiti e alle loro famiglie (www.dynamocamp.org).

Il link: www.charitystars.com/Volley4Dynamo. Durata dell’asta fino al 18 dicembre.

Gerflor ed Ennova Solution che promuovono l'asta benefica, sono entrambi punti di riferimento per l'impiantistica sportiva di alto livello, hanno ricevuto il pallone direttamente dalle mani della capitana Cristina Chirichella e hanno deciso di donarlo a beneficio dei ragazzi di Dynamo Camp perché sia di incoraggiamento e di ispirazione. Lo sport infatti è un vero insegnamento di vita per chi lo pratica, insegna lo spirito di squadra e l’importanza della condivisione, da fiducia in se stessi e aiuta a migliorare la qualità della vita. Giovedì 12 Dicembre 2019, 17:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA