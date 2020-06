Volley, Milano punta al gotha nella SuperLega: si riparte il 6 luglio con gli allenamenti

La pallavolo è uno degli sport in stand-by. La Powervolley Milano si sta comunque già attrezzando per farsi trovare pronta per la ripresa: «Poco alla volta, la situazione si sta normalizzando. C’è anche una data ufficiosa per ricominciare ad allenarsi tutti insieme ed è il prossimo 6 luglio. In quel giorno vorremmo ritrovarci, sempre che arrivi un DPCM che consenta più libertà. Se così non sarà, penseremo a sanificare tutti gli ambienti per poter ricominciare», spiega il ds milanese Fabio Lini.

Nell’ultima gara disputata in casa, contro Sora, c’erano 4200 spettatori a spingere la Powervolley: «Credo che il pubblico per la pallavolo sia fondamentale. Già contingentato, non le fa giustizia. A porte chiuse, si tratta di un surrogato necessario ma lontano dalla pallavolo che intendiamo noi. Io mi auguro di riavere il pubblico il prima possibile. Spero che, dall’inizio della prossima stagione, ci sia una presenza importante di tifosi nei palazzetti».

Intanto il ds Fabio Lini sta allestendo una squadra di alto livello: «Minir Abdel-Aziz andrà via. Abbiamo confermato Sbertoli e stiamo chiudendo con Patry. Il nostro grande colpo è stato l’acquisto di Ishikawa. Con un passato importante in Italia, è un grandissimo giocatore. È seguitissimo dai media giapponesi».

Chiari anche gli obiettivi per la prossima stagione: «Vogliamo confermarci alle spalle delle solite grandi. Quest’anno Modena ha fatto un passo indietro a livello di investimenti ma Piacenza sta facendo grandi cose. Noi puntiamo sulle idee e sui giovani. Tante società dicono di farlo ma noi, ai giovani, crediamo veramente. Il prossimo anno saliranno un 2002 e un 2003 in Prima squadra».

Fabio Lini, 35 anni nel volley, è fiducioso circa il ritorno della pallavolo ad alti livelli: «Sì, sono ottimista». Giusto esserlo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Giugno 2020, 07:00

