Virtus Roma, la nuova società potrebbe rinascere grazie alla bandiera Alessandro Tonolli

La Virtus Roma potrebbe rinascere grazie ad una delle sue bandiere, l'ex capitano Alessandro Tonolli. La società, di fatto, è scomparsa dopo essere stata ritirata dal campionato nello scorso dicembre, per decisione del proprietario, Claudio Toti.

Ora, come riporta il Corriere dello Sport, dalle ceneri della Virtus Roma potrebbe rinascere una nuova società, che potrebbe chiamarsi Virtus Roma 1960, con l'aggiunta dell'anno di fondazione alla denominazione storica. L'idea arriverebbe da un accordo tra Alessandro Tonolli (ex capitano e giocatore della Virtus Roma dal 1994 al 2014) e Maurizio Zoffoli, presidente della Petriana basket. Il progetto non è ancora stato definito, ma avrebbe l'ambizioso obiettivo di riportare la prima, storica società di basket a Roma.

