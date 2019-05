Marcianise, con "Vincere da Grandi" sport gratis. E ci si allena con il campione del Mondo Clemente Russo

Ultimo aggiornamento: 15:11

Riqualificare le strutture sportive esistenti e permettere a ragazzi di quartiere, o magari di zone disagiate, l'opportunità di praticare grautitamente l'attività sportiva. E' questo l'obiettivo di Vincere da Grandi, il progetto portato avanti dache fanno tappa a, la terra di, campione del Mondo di Pugilato.“Vincere da grandi” arriva quest’anno a Marcianise con l’ASD JU BOX presso la “palestra Bizzarro”, una storica realtà del pugilato del comune campano che fin dagli anni ’30 ha visto affermarsi molti campioni della boxe italiana. In palestra si stanno già svolgendo corsi di attività sportiva pomeridiana gratuita per 60 ragazzi, mentre 10 ragazzi di particolare talento sono impegnati a realizzare il loro percorso agonistico sotto la guida straordinaria di, due volte Campione del Mondo, nel 2007 a Chicago e nel 2013 ad Almaty e vicecampione olimpico nel 2008 a Pechino e nel 2012 a Londra.L’altra tappa individuata daper il 2019 è Norcia: il comune umbro che il 30 ottobre 2016 ha sofferto le conseguenze di una forte scossa di terremoto, registrando ingenti danni nel centro storico e in diverse frazioni del territorio. Per Norcia è prevista un’operazione di riqualificazione della palestra dell’“Istituto Omnicomprensivo De Gasperi - Battaglia”. L’intervento verrà realizzato dalla “Polisportiva Dilettantistica La Fenice”, individuata, in accordo con la Scuola per il rapporto di stretta collaborazione tra l’associazione sportiva e lo stesso Istituto scolastico.Queste due nuove tappe, si aggiungono a quelle già avviate dal 2015 che proseguono la loro attività coinvolgendo oltre 1.000 iscritti tra ragazzi e mamme: a Napoli (Scampia) con Giovanni Maddaloni, Presidente e Maestro dell’A.S.D. Star Judo Club; a Roma (Corviale) con la S.S.D. Calciosociale; a Palermo (Zen) con Rachid Berradi, tra i più importanti mezzofondisti dell’atletica italiana già olimpionico a Sydney nel 2000; a Milano (Quarto Oggiaro) con l’”A.S.D. Futura”; a Rosarno (Reggio Calabria) presso l’A.S.D. Koa Bosco, a Taranto nel quartiere Paolo VI nella zona dell’Ilva con l’ “A.S.D. Pallavolo FIDAS”, e a Torino, nel quartiere di Porta Palazzo, all’interno del Distretto sociale del Cottolengo, “sede” dell”A.S.D. Giuco ’97”alla quale, lo scorso anno, Vincere da grandi ha donato un moderno campo di calcio a 8.“Vincere da grandi” ha permesso così di aumentare o riqualificare i centri e le attività sportive nei territori coinvolti dall’iniziativa. Uno degli elementi distintivi del progetto riguarda le strutture e i contesti educativi in cui si svolgono le attività, rappresentati da centri d’eccellenza dove l’offerta sportiva è multidisciplinare e seguita da tecnici federali e/o ex atleti di levatura nazionale che accompagnano i ragazzi nella loro crescita, dentro e fuori dal campo.