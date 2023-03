Venice Night Trail, già sold out l'edizione 2023: 5mila pettorali "bruciati" per correre nel cuore di Venezia

di Redazione web

In casa Venicemarathon si festeggia un nuovo importante successo. Il CMP Venice Night Trail, ad un mese dall’evento, è già sold out per esaurimento dei 5.000 pettorali messi a disposizione dall’organizzazione. Si aggiunge anche un'altra buona notizia: gli atleti stranieri in gara rappresentano più del 30% degli iscritti, a conferma del fatto che correre di notte in una città unica al mondo esercita un fascino ogni anno di fortissimo richiamo per runners di tutto il mondo.

Chiuse quindi le iscrizioni alla settima edizione del trail notturno in programma a Venezia nella serata di sabato 1 aprile, organizzato da Venicemarathon con il patrocinio del Comune di Venezia, dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e promosso da CMP, il marchio di abbigliamento sportivo del gruppo F.lli Campagnolo. La partenza è prevista alle ore 21 dal Porto di Venezia, più precisamente dal Terminal Crociere 123, dove sorgerà il CMP Village con tutti i servizi pre e post gara e dove gli atleti potranno facilmente lasciare l’auto a pochi metri dalla linea di partenza e arrivo.

Lo spettacolare percorso di 16 chilometri e 51 ponti si addentrerà nelle zone più tipiche della città, toccando punti di grande fascino come Piazza San Marco, il ponte dell’Accademia e Punta della Dogana. Avvolti dal silenzio della notte e accompagnati dalla dolce melodia dell’acqua, i partecipanti dovranno indossare torce frontali che illumineranno calli e campielli, in un’atmosfera davvero magica. Oltre al title sponsor CMP, ad 'illuminare' Venezia ci sarà da quest’anno anche il prestigioso marchio giapponese di automobili Honda, main partner & official car dell'evento.

Per maggiori informazioni: www.venicenighttrail.it

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Marzo 2023, 16:11

