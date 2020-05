Il navigatore Soldini: "La natura ci avverte, dobbiamo cambiare in meglio"

Giovanni Soldini non va per mare da fine febbraio. Il navigatore italiano più famoso di sempre è a casa, nella sua Sarzana, in Liguria, aspettando che passi l’emergenza pandemia. A citare le sue traversate transoceaniche, i suoi record mondiali, le sue imprese con il suo trimarano oceanico Maserati ora fermo ad Antigua, servirebbero spazi infiniti, più facile sentire il suo racconto su questi giorni terribili, il monito, le speranze che pure ci sono.

Perché è accaduto tutto questo?

«L’uomo è stato sordo agli avvertimenti della natura; abbiamo dimenticato le lezioni del passato. La natura comanda e ora si ribella».

E cosa possiamo fare per uscire da questo situazione assurda?

«Tornare ad avere rispetto per la natura, più equilibrio. Mezzo mondo è chiuso in casa. Vi rendente conto dell’enormità del momento? Dobbiamo metterci d’accordo e presto e collaborare insieme per migliorare questo mondo malato».

Soldini senza il suo mare, senza il suo Maserati, senza la sua libertà. Cosa le manca di più?

«Mi manca svegliarmi la mattina e ricordarmi che sono in mezzo a un oceano. Ma mi manca anche la mia barca e naturalmente il mare».

Eppure c’è speranza in questo mondo malato.

«Certo che c’è. Vivo in campagna e vedo che la natura si è riappropriata dei suoi spazi è tornata protagonista. Ecco, ripartiamo da qui, sperando non sia troppo tardi. Se noi ci fermiamo e i mondo cambia attorno a noi, questo è un segnale da cui ripartire».

E la vela? E i suoi progetti?

«Impossibile dare una risposta adesso, abbiamo vissuto e stiamo vivendo una situazione bestiale. Vediamo come ne usciamo, la vela dovrà ripartire in qualche modo, come tutti. Certo, però, dovremo convincerci che il mondo che vivremo dopo questa emergenza sarà molto diverso da come lo ricordiamo. Non solo per le nuove regole che ci stiamo dando e dovremo darci, ma anche dal punto di vista economico, dei rapporti sociali, del lavoro».

Giovanni Soldini è impegnato insieme ad altri campioni nel progetto “Velisti in azione”, insieme alla Fondazione Francesca Rava, contro l’emergenza Covid 19.

«Siamo un team di amici e colleghi che hanno aderito con entusiasmo all’idea. Partecipando all’asta online su Charity Stars (che si chiude il 22 maggio, ndr), è possibile aggiudicarsi una giornata in mare aperto con noi». Buon vento a chi vincerà. Buon vento al mondo. Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Maggio 2020, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA