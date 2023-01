Valentina Angiolini, la nipote di Ambra star del pugilato: il 24 febbraio sul ring a Roma. Ci sarà la zia?

di Redazione web

Salirà sul ring del Palatorrino a Roma, il prossimo 24 febbraio, Valentina Angiolini, nipote dell’attrice Ambra Angiolini, che il prossimo mese disputerà il suo secondo match da pugile professionista. Il nome della sfidante non è stato ancora svelato, ma il piatto forte della serata sarà il titolo latino dei pesi medi, che metterà di fronte due romani doc come Vincenzo Bevilacqua e Khalil El Harraz.

Sanremo 2023, Fiorello rivela: «Ci sarà popstar internazionale, ecco chi. Lista duetti? Me l'hanno spoilerata»

Futura campionessa

Tornando alla nipote di Ambra, ad augurarle una lunga ed importante carriera nel mondo della boxe, c'è il promoter Davide Buccioni: «Spero che Valentina possa diventare un campionessa» ma c'è suspense sul nome della sfidante, di cui l'organizzatore dice «per ora posso solo dire che è inglese».

In una foto postata lo scorso 23 gennaio, c'è una sorridente Valentina Angiolini al primo match Pro, in una palestra boxe a Ladispoli, cittadina marittima a nord di Roma, dove pare che viva Angiolini, che sul suo profilo Facebook scrive di vivere a Cerveteri, non distante da Ladispoli.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Gennaio 2023, 10:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA