AIPS, notiziario quotidiano da oltre 100 Paesi

A causa del dilagare del Coronavirus, continua l’impegno internazionale di AIPS Media – Association International de la Presse Sportive – che ha deciso già da alcuni giorni di implementare le informazioni giornaliere con un approfondimento, preciso e dettagliato, sullo stato dell'arte di tutti gli eventi sportivi a livello globale, tra annullamenti, rinvii e novità organizzative.



Al momento sono disponibili aggiornamenti da circa 100 paesi grazie alla tempestiva collaborazione dei nostri corrispondenti sparsi in tutto il mondo e dalle Federazioni Internazionali Sportive nostre partner. " AIPS Media è l'unica piattaforma in grado di fornire informazioni in ambito sportivo, in tempo reale, da tutto il mondo. - dichiara Gianni Merlo, Presidente di AIPS (nella foto con Gianfranco Coppola, caporedattore Rai e membro del Comitato Esecutivo AIPS Europa) - Per questo motivo abbiamo deciso di dare il nostro supporto a tutta la stampa internazionale attivando una task force che lavora ininterrottamente da giorni”. Le notizie, in continuo aggiornamento, sono disponibili sul sito www.aipsmedia.com, sui profili social Twitter, Facebook, Instagram e sul canale YouTube. Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Marzo 2020, 17:48

