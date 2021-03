Ultramaratoneta Stefano Emma batte il record del mondo su tapis roulant, sulla distanza delle 50 miglia

Stefano Emma ce l’ha fatta! L’ultramaratoneta pavese che fa parte della nazionale italiana di specialità, ha battuto il record del mondo su tapis roulant sulla distanza delle 50 miglia. Il nuovo limite stabilito da Stefano è di 5.44.00 e migliora di ben 13 minuti quello precedente, di 5.57.31, che apparteneva ad un altro italiano, Vito Intini, che lo aveva stabilito nel 2014. Nel “passaggio intermedio” dei 50 KM, Stefano Emma ha battuto il record italiano ed europeo, sempre appartenente a Intini, correndo in 3.24.23.

L’impresa di Stefano Emma è stata realizzata, domenica 28 febbraio, presso la tensostruttura allestita da McFIT nei pressi del centro che si trova a Pavia, in via Bramante. È una delle 14 strutture che McFIT ha già aperto, o aprirà, nei prossimi giorni in tutta Italia vicino ai propri centri, per consentire agli abbonati di allenarsi in sicurezza in attesa delle riaperture delle palestre indoor. “Sono davvero felice per aver battuto il Record del Mondo di tapis roulant sulle 50 miglia! Il mio interesse e poi la decisione di tentare di battere questo primato è iniziata durante il lockdown dello scorso anno, quando purtroppo potevo correre solo in casa. Avrei dovuto provare il 20 dicembre, ma le restrizioni legate al Covid mi hanno fermato. Devo ringraziare McFIT perché ha avuto questa fantastica idea delle tensostrutture, che permettono di allenarsi in una situazione “open” e in totale rispetto dei protocolli. Senza questa soluzione avrei dovuto aspettare ancora chissà quanto. È importante trovare soluzioni alternative per allenarsi, tutti i medici sottolineano che fare sport è fondamentale per alzare le difese immunitarie: ci si difende dal Covid anche grazie a questi aspetti” ha dichiarato Stefano Emma dopo aver battuto il primato.

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Marzo 2021, 15:57

