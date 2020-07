Formula 1, Jarno Trulli spinge la Ferrari: "Strano vederla dietro. Calma e pazienza, dovrà riprendersi"

Quindici stagioni in Formula 1, ben 256 gran premi disputati, una vittoria (Monaco 2004), 11 podi e una pole position. Jarno Trulli, pur non correndo mai con la Ferrari, è stato tra i piloti italiani più amati e apprezzati dal pubblico. Ritiratosi dal circus nel 2014, successivamente ha disputato un paio di stagioni nella Formula E per poi intraprendere la carriera di commentatore televisivo.



Jarno, che cosa sta succedendo alla Ferrari?

Questo è un Mondiale un po’ disgraziato e anomalo sotto diversi punti di vista. Non sappiamo, ad esempio, se tutte le scuderie abbiano rispettato il fermo durante il lockdown. Il che, poi, significherebbe aver distribuito vantaggi per alcuni e svantaggi per altri. Non me lo chiedo per trovare scuse alla Rossa, ma perché mi sembra piuttosto strano vederla così indietro.



Qualcuno parla di limitazioni al motore in virtù dell’accordo segreto tra FIA e Maranello sulla power-unit. E’ realistico?

E’ un tema complicato e pericoloso da affrontare, specialmente per chi non conosce la vicenda. Tuttavia, ricordiamoci che le 2 gare disputate fino a ora si sono svolte sullo stesso circuito e non potevano esserci stravolgimenti da una settimana all’altra.



Sarebbe più logico puntare tutto sul 2022, quando ci saranno i nuovi regolamenti?

Ora è impossibile fare una previsione simile, però non butterei via mai 2 anni. Innanzitutto bisognerà capire i problemi e, successivamente, mettere in atto una logica strategia per risolverli.



Binotto è la persona giusta al posto sbagliato?

Potrebbe essere una chiave d’interpretazione. Di sicuro è un ingegnere molto bravo, sfortunatamente, però, ne ho visti molti così preparati ritrovarsi in contesti non adatti.



Ci vorrebbe un manager alla Briatore, non trova?

A prescindere dai nomi, mi piace fare un altro ragionamento. In ogni azienda, e parlo in generale, c’è sempre bisogno di una struttura ben definita e ogni risorsa dev’essere inserita al posto giusto. Se viene a mancare un tassello, poi, salta tutto.



E’ stato opportuno tenere Vettel un altro anno, pur sapendo che poi andrà via?

Un altro grosso punto interrogativo. Questa vicenda assomiglia moltissimo a quella vissuta da Raikkonen e, almeno in quella circostanza, non mi pare sia andata nel migliore dei modi. Alla fine, comunque, soltanto i diretti interessati sanno il motivo di questa scelta.



Che cosa si devono aspettare i tifosi da qui alla fine della stagione?

Nonostante sia un’annata particolare, in F1 le cose cambiano sempre molto rapidamente. Perciò, calma e pazienza. Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Luglio 2020, 07:00

