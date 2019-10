A Borgo Egnazia la prima edizione di Half Tri

Una splendida giornata di metà ottobre ha fatto da cornice alla prima edizione della Borgo Egnazia Half Tri, la gara di triathlon su distanza 70.3 andata in scena sabato 19 ottobre a Savelletri di Fasano (BR).



Un debutto che è già una conferma: sono stati quasi 200 gli atleti che si sono messi alla prova in una gara impegnativa e affascinante, dandosi appuntamento alle 9.00 del mattino da Cala Masciola per affrontare la prima frazione dei 1.900 mt di nuoto, e proseguire poi con i 90 km in bicicletta e i 21km di corsa.



In campo maschile tutto come da pronostico: il campione Alessandro “Il Dega” Degasperi ha trionfato tagliando per primo il traguardo con il tempo eccezionale di 3h 56’48”, seguito dal giovanissimo svizzero Lorenzo Delco, classe 1995 e un’eredità dal mondo del ciclismo, che ha preso la seconda piazza in 4h 03’53’’. A chiudere il podio ci ha pensato Andrea Giacomo Secchiero, che ha conquistato il 3° posto con l’ottimo tempo di 4h 13’46’’.



Tra le donne, splendida la prestazione della giovane e affascinate Margie Santimaria, Ironlady per eccellenza, che si è imposta tra le sfidanti con il tempo di 4h 33’16’’conquistando il primo gradino del podio davanti a Martina Dogana, esperta triatleta italiana che si è piazzata seconda con il tempo di 4h 36’11’’. Barbara Trazzi ha chiuso infine il podio con un prestigioso 3° posto e un tempo di 4h 47’13’’.



La versione relay ha visto i tre leggendari atleti Luca Sacchi, Claudio Chiappucci e Giorgio Calcaterra, sbaragliare la concorrenza, tagliando per primi il traguardo in sole 4h 17'14'',raccogliendo l'affetto e il calore dei numerosi spettatori presenti sul posto. L'ex campione Olimpico Luca Sacchiha regalato momenti di pura emozione con un tempo di 24'08'' nella frazione di nuoto, seguito dal Diablo Claudio Chiappucciche ha impiegato 2h 32'59'' per completare i 90 km in bicicletta. Tempo eccezionale anche per il pluri-campione e ultra-maratoneta Giorgio Calcaterrache ha chiuso i 21km di corsa in 1h 17'49''.

