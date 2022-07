Tour de France, il cane scappa ai padroni e invade la strada: cadono due ciclisti

Il ciclismo è uno degli sport più duri e anche pericolosi al mondo. Da qualche tempo, anche a causa delle manie di protagonismo e dell'incoscienza di tanti spettatori. Quanto accaduto al Tour de France ne è l'ennesima dimostrazione.

Tour de France, paura per il cane che invade la strada

Nella tappa di ieri, la numero 12 del tour (vinta dal britannico Thomas Pidcock), due ciclisti sono caduti poco dopo la partenza. Si tratta di Yves Lampaert e Steven Krujswijk, che sono però riusciti a rialzarsi e ripartire senza conseguenze. Ma si è seriamente rischiata la tragedia. Tutta colpa di un cane sfuggito al controllo dei padroni. L'animale ha attraversato la strada proprio al passaggio dei ciclisti, e tutti hanno dato sfoggio a riflessi ed equilibrio nel complicato tentativo di schivarlo. Il cane, terrorizzato, è rimasto in stato confusionale nel bel mezzo del passaggio dei ciclisti, ma non è stato investito e nessun altro corridore è caduto.

Il pericolo dei tifosi indisciplinati

Si tratta dell'ennesimo capitolo, e di certo non dell'ultimo, dei pericoli potenziali posti da spettatori sempre più indisciplinati. Che si tratti di corse locali o di Grandi Giri, la mania di protagonismo e l'incoscienza degli spettatori mette sempre più a repentaglio l'incolumità dei ciclisti. Bambini lasciati soli dai genitori, animali che sfuggono al controllo dei loro padroni, tifosi decisamente su di giri e in costume da bagno: oltre alla fatica e ai rischi intrinsechi della velocità, i ciclisti devono affrontare anche il pericolo costituito dagli spettatori. Sempre al Tour de France, due giorni fa, il danese Jonas Vingegaard è stato inseguito da un tifoso che in mano aveva una torcia accesa. E ancora due giorni prima, una signora per nulla interessata alla corsa ma rapita dalla presenza di una telecamera non si è accorta dell'arrivo di Nairo Quintana, finendo per essere urtata dal colombiano. Tutto questo, solo negli ultimi quattro giorni, senza dover andare troppo indietro nel tempo...

