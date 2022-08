Filippo Tortu è bronzo nei 200 metri. Gli azzurri Abdelwahed e Zoghlami sul podio nei 3000 siepi FOTO

Filippo Tortu è bronzo nei 200 metri agli Europei di Monaco:. L'azzurro è salito sul podio grazie al tempo di 20"27, alle spalle dei due britannici Zharnel Huhes e Mitchell-Blake.

L'Italia mancava dai primi tre posti dai tempi di Pietro Mennea.

«Volevo l'oro, sono un po' arrabbiato, ma domani sarò felice»

«Finita la gara sono po'arrabbiato per il colore della medaglia, domani sarò più felice»: così Filippo Tortu ai microfoni di Rai Sport commenta il bronzo conquistato nei 200 metri agli Europei. «Ho fatto una buona gara e semplicemente gli altri sembravano averne di più - ha aggiunto - Speravo in qualcos'altro, volevo l'oro, in questo momento il bronzo mi va un pò stretto ma quando raggiungi il podio in queste manifestazioni importanti bisogna essere felici. Sono orgoglioso di tutto il lavoro fatto quest'anno. Questa medaglia di bronzo mi lascia felice ma mi fa già pensare agli europei di Roma dove vorrò vincere».

Argento e bronzo per l'Italia nei 3mila siepi

Argento e bronzo per l'Italia anche nei 3000 siepi ai campionati Europei di Atletica leggera di Monaco di Baviera. L'oro è andato al finlandese Raitanen. Secondo posto per l'azzurro Ahmed Abdelwahed, medaglia di bronzo per Osama Zoghlami.

