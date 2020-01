Torna Italian Sportrait Awards 2020

Si sono aperte online le votazioni degli Italian Sportrait Awards, l’atteso premio organizzato dalla Confsport Italia che nel 2020 torna per celebrare i protagonisti dello sport italiano nel mondo. La manifestazione vanta quest’anno il patrocinio del Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, un illustre riconoscimento che si aggiunge a quello conferito dai patrocini di CONI, Sport e Salute, Comitato Italiano Paralimpico, Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma Capitale, Roma Capitale e LUISS. Molte le novità presenti in questa ottava edizione, il cui segno distintivo resta però il valore di uguaglianza tra atleti normodotati e con disabilità che ‘gareggiano’ insieme, perché lo sport è unico come le emozioni che è in grado di trasmettere. Un mix ben calibrato di finalisti composto da big di varie discipline ma anche giovani talenti e rivelazioni, oltre alle nuove categorie dedicate ai team, che hanno saputo distinguersi nelle prestazioni e ispirare con i propri comportamenti dentro e fuori dal campo. A selezionarlo una giuria che si arricchisce, di anno in anno, di giornalisti, personalità dello sport, dello spettacolo e della cultura.

LE CATEGORIE IN GARA

È possibile votare il ritratto dello sport italiano fino al 16 febbraio su italiansportraitawards.it esprimendo la preferenza tra cinque atleti per ciascuna categoria: Top Uomini e Donne, Rivelazione Uomini e Donne, Giovani Uomini e Donne, Team Top e Team Giovani. Fiore all’occhiello dell’iniziativa Il Campione dei Ragazzi, la categoria riservata alle generazioni under 16, coinvolte sia nella giuria di specialisti che popolare. I ragazzi potranno votare anche attraverso scuole o società sportive, tra le quali saranno assegnati per estrazione premi in materiale sportivo o informatico. Il Premio Speciale sarà assegnato al miglior tele/radiocronista.

Si rinnova, inoltre, la collaborazione con la Luiss Università Guido Carli, che ospiterà la serata finale di premiazione lunedì 9 marzo, e con l’associazione Sogni Onlus, affinché lo sport possa contribuire a regalare sorrisi e speranze a piccoli pazienti. Tutti i vincitori riceveranno la bellissima Nike stilizzata, simbolo degli Awards nato dalla collaborazione tra la Scuola delle Arti Ornamentali, tra le attività educative più antiche di Roma, e la Bottega Mortet. Mercoledì 29 Gennaio 2020, 15:57

