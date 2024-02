Tiger Woods colto da malore durante un torneo, cade a terra e lo soccorrono con una flebo: «Avevo le vertigini, mi girava tutto»

Tiger Woods colpito da un malore. Spavento per il ritorno del 48enne campione statunitense in un torneo ufficiale della Pga Tour. Venerdì si è ritirato venerdì dal Genesis Invitational, organizzato al Riviera di Los Angeles a causa della febbre. Al secondo giro, dopo la sesta buca, ha parlato con i giudici di percorso e si è fatto portare alla club house su un cart, dove è stato trattato con fluidi per via endovenosa: il suo stato di salute è subito migliorato.