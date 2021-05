Tiger Woods dopo l'incidente: «Si sta riprendendo». E punta la Ryder Cup di fine anno

Tiger Woods sarà con il team statunitense alla Ryder Cup di fine anno. La conferma è arrivata da Steve Stricker, capitano Usa, che ha rivelato come Woods sia già nel pieno dei preparativi nonostante sia in convalescenza dopo un grave incidente automobilistico in cui aveva riportato gravi lesioni alle gambe e ai piedi, in California alla fine di febbraio. «Mi piacerebbe averlo con noi», ha detto Stricker, che lo vorrebbe al suo fianco anche se fisicamente non certo al meglio.

«I ragazzi lo rispettano - ha aggiunto - è totalmente, totalmente coinvolto nella situazione. Ha ancora molto da fare. Il suo spirito è fantastico, però. Ci siamo sentiti su Zoom con lui proprio la scorsa settimana. Ha detto: 'Non so se posso essere lì o no, ma sai che per te ci sarò'». Come scrive il Guardian, Woods per anni ha avuto una relazione travagliata con la Ryder Cup: «Ma è il miglior giocatore al mondo», lo coccola ancora il capitano americano.

Intanto a Kiawah Island la 103esima edizione del PGA Championship (dal 20 al 23 maggio) promette spettacolo. Nel South Carolina, a ospitare il secondo Major 2021 del golf maschile per la seconda volta nella storia del torneo, la prima dal 2012, sarà l'Ocean Course, lungo 7.876 yard, il percorso più lungo mai registrato in un torneo del Grande Slam. Per la prima volta in un evento così importante scenderà in campo anche la tecnologia, tra telemetri laser e GPS, con l'obiettivo pure di velocizzare il gioco nonostante la contrarierà di tanti big. A difendere il suo titolo vinto nell'agosto 2020 ci sarà il californiano Collin Morikawa, ma è un'occasione grande anche per Jordan Spieth che punta a completare il Grande Slam per raggiungere nella storia Gene Sarazen, Ben Hogan, Gary Player, Jack Nicklaus e il già citato Tiger Woods.

E il grande assente, appunto, sarà Woods. Il californiano nel 1999 ha ottenuto il primo successo al PGA Championship calando il bis nel 2000. Poi, nel 2006 come nel 2007, ha tagliato il traguardo per primo riuscendo ancora una volta nel back-to-back. Con quattro sigilli Woods è secondo solo a Walter Hagen (la prima gioia nel 1921 e poi 4 imprese di fila dal 1924 al 1927) e Nicklaus, entrambi recordman con cinque. Saranno ammessi 10.000 spettatori al giorno all'Ocean Course, teatro della Ryder Cup del 1991. E il PGA Championship, secondo fonti statunitensi, potrebbe rappresentare un'occasione anche per la Superlega del golf.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Maggio 2021, 15:16

