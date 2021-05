The Play: il mondo di Larissa Iapichino tra record e un sogno chiamato Tokyo2020

Red Bull presenta il video “The Play”, dedicato a Larissa Iapichino, la teenager più in vista dello sport italiano. Larissa racconta diversi aspetti della sua vita: i record già conquistati e quelli ancora da raggiungere, i suoi idoli sportivi, cosa significa avere due genitori ex atleti e le speranze per il futuro, in particolare in vista di Tokyo. Spazio anche per aspetti più legati al suo sport: l’analisi della tecnica di salto di Larissa, che l’ha aiutata a stabilire il record del Mondo U20 indoor nel febbraio del 2021; il lavoro che sta facendo per raggiungere un obiettivo molto ambizioso, andare oltre il muro dei 7 metri, una sfida sempre molto difficile per le saltatrici in lungo; infine la spiegazione sul perché sia più complesso battere nuovi record all’aperto rispetto alle gare indoor. “Salto sempre con l’obiettivo di raggiungere un risultato migliore, questo sarà il mio spirito a Tokyo!” – ha commentato Larissa Iapichino (atleta seguita da Jump srl) nel video disponibile in versione integrale sul canale YouTube di Red Bull. (Link: https://bit.ly/2SwoMN4).

