The Night Before: dopo Goggia e Wierer, anche Paris, Vinatzer e Fischnaller si raccontano nella serie Red Bull

“The Night Before” è l’emozionante progetto Red Bull che ha l’obiettivo di raccontare storie e aneddoti sul percorso professionale e personale dei principali atleti invernali italiani. Dopo i primi due episodi andati in onda a dicembre che hanno visto protagoniste Sofia Goggia e Dorothea Wierer, sono ora disponibili online i video su Dominik Paris, sciatore alpino e vincitore della Coppa del Mondo di supergigante nel 2019, Roland Fischnaller, snowboarder e vincitore di due Coppe del Mondo generale e Alex Vinatzer, sciatore di 22 anni, che vanta già una partecipazione ai Giochi Olimpici invernali e una medaglia di bronzo ai Mondiali di Åre 2019.

Nei tre episodi della serie ogni atleta racconta “la notte prima” che ha cambiato per sempre la sua carriera, sia dal punto di vista professionale che umano, un momento indimenticabile che viene ricordato in maniera intima e profonda. Paris, Fischnaller e Vinatzer trascorrono così la loro notte di “ritiro spirituale” all’interno di un rifugio in montagna – chi insieme al proprio allenatore o con un amico d’infanzia – e decidono di raccontare la loro storia. La confessione si trasforma ben presto in un piacevole ricordo, nel rievocare i momenti e le sensazioni che hanno preceduto una competizione o un evento che si è rivelato decisivo nelle loro vite: si tratta degli attimi cruciali, dove bisogna essere in grado di gestire le proprie ansie e paure per cercare di soddisfare le aspettative e raggiungere i traguardi più prestigiosi. Tutti e 5 gli episodi della serie sono stati prodotti nel corso di una notte e un giorno di allenamento, con l’intento di scoprire i segreti della preparazione fisica e mentale di ogni atleta. La notte rappresenta il momento più intimo, dove ci si abbandona alle emozioni e alle riflessioni più spontanee. Il giorno è invece il momento di massima azione, gli attimi in cui l’adrenalina prende il sopravvento e si possono scorgere i segreti della straordinaria preparazione fisica dei tre atleti. Il risultato sono tre nuovi episodi suggestivi ed emozionanti che ci mostrano un lato inedito e personale di questi campioni affermati, come nel caso di Paris e Fischnaller, ed emergenti, come Vinatzer.

Guarda tutti gli episodi della serie su: https://www.redbull.com/it-it/the-night-before-episodi

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Gennaio 2022, 11:39

