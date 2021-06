Il Wheelchair Tennis Trophy parte da Napoli e con Rita Grande, all'insegna dell'inclusione e del divertimento sportivo

La prima tappa della terza edizione del tour dedicato agli junior del Wheelchair Tennis Trophy Fit Kinder Joy of Moving si è disputata all’Accademia Tennis Napoli con la partecipazione dei giocatori Christian Cataneo e Alessandro Migliaccio (Napoli), Nicola Astori (Brescia), Beatrice Draghici (Trapani). Un evento all’insegna dell’inclusione, del divertimento, dell’amicizia e del fair play; uno dei fiori all’occhiello dell’attività promozionale di Kinder nello sport. L’evento wheelchair è stato organizzato in contemporanea con il circuito dei normodotati del Tennis Trophy Fit Kinder Joy of moving, giunto alla sedicesima edizione. Presenti alla manifestazione, con l’ideatrice del circuito, la campionessa napoletana Rita Grande, il tecnico nazionale Aldo Russo direttore generale dell’Accademia Tennis Napoli; Virginia Di Caterino presidente del Comitato regionale Fit Campania, Giancarlo Bonasia responsabile Fit Wheelchair, il tecnico nazionale Ciro Fusco, responsabile regionale Wheelchair.

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Giugno 2021, 19:39

