Fenomeno Sinner, batte Alcaraz anche sulla terra e trionfa a Umag

L’Italtennis non si ferma più. Dopo Musetti ad Amburgo la scorsa settimana ecco Sinner ad Umag ieri sera. Il circuito Atp Tour parla azzurro, se poi aggiungiamo la finale di Berrettini la scorsa settimana a Gstaad e le semifinali di Agamenone e Zeppieri sempre a Umag, il bilancio è pazzesco. Insomma, un momento magico che dura da troppo tempo per essere considerato solo un momento.

Jannik Sinner ha battuto in finale sulla terra rossa il numero 5 del mondo e l’erede di Nadal, il diciannovenne Carlos Alcaraz. Partiva svantaggiato l’italiano, lui che è comunque numero 10 del mondo. Ma Alcaraz sulla terra sembrava davvero imbattibile. Invece ieri la prova di forza di Sinner è stata letteralmente spaventosa. Dopo aver perso il primo set al tie break 7-6 (7-5) ecco che Jannik si trasforma e domina l’avversario con un clamoroso 6-1 6-1. L’ìberico distrutto sul ritmo, sulla forza fisica, sulla tattica. Ma non si diceva che sulla terra Sinner non avrebbe mai potuto battere Alcaraz? La prova di forza del nostro numero 1 italiano conferma quanto Sinner abbia margini per salire ancora in classifica e lottare in futuro per il numero 1 del mondo. Battere in rimonta un fuoriclasse con le stimmate del campione infinito come Alcaraz significa tanto. Soprattutto significa che i margini di miglioramento dell’azzurro non sono ancora del tutto conosciuti. Per Alcaraz giocare e perdere contro i tennisti italiani è diventata una maledizione. Quest’anno è accaduto 4 volte: con Sinner due volte, con Berrettini e con Musetti una. Quasi un complesso per lo spagnolo.

«Ci sono stati momenti molto duri in questa finale ma sono felice di aver giocato sempre meglio, contro un avversario fortissimo. Posso comunque migliorare ancora in tante cose. Ora un po’ di riposo e poi parto per il Canada dove giocherò a Montreal il Masters 1000 e nella stagione americana che si conclude con gli Us Open» ha spiegato felice dopo la finale vittoriosa a Umag. Per Sinner si tratta della sesta vittoria nel circuito Atp a cui va aggiunto il titolo nella next gen di Milano. Oltre Sinner, la settimana di Umag è stata perfetta per l’Italia, considerato che nel torneo di doppio hanno vinto gli azzurri Bolelli-Fognini, capaci di annullare 8 match point agli avversari, Glasspool (Gran Bretagna)-Hellovaara (Finlandia) prima del trionfo. E la stagione azzurra continua...

