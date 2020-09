Internazionali d'Italia, edizione da record. Ma il pubblico non c'è

In un’inconsueta cornice settembrina, e dopo un’insolita attesa di ben sedici mesi, gli Internazionali Bnl d’Italia - giunti alla 77esima edizione e pronti a spegnere 90 candeline - tornano ad illuminare la capitale. Sarà, però, un Foro Italico senza pubblico ad ospitare quest’anno le stelle del tennis mondiale, dopo il veto del Comitato Tecnico Scientifico recepito dalla Regione Lazio in tema di prevenzione anti-Covid. Il torneo - presentato questa mattina allo Stadio Olimpico alla presenza del Presidente della Fit Angelo Binaghi, della Sindaca di Roma Virginia Raggi, del Presidente e AD di Sport e Salute Vito Cozzoli, del Presidente di Bnl Gruppo Bnp Paribas Luigi Abete e del grande Nicola Pietrangeli - prenderà il via sabato con le qualificazioni e lunedì con i primi turni, per concludersi con le finali in programma lunedì 21 (dirette tv Sky e Supertennis).



Regole rigidissime per tutti i giocatori e i pochi addetti ai lavori ammessi nella “bolla” anti-Covid che verrà creata al Foro Italico: i tennisti, che potranno spostarsi solo dall’hotel ai campi, dovranno sottoporsi ad un tampone ogni tre/quattro giorni. Presenti 19 dei primi 20 giocatori del ranking mondiale, dal numero 1 Novak Djokovic (reduce dalla squalifica agli Us Open per la “pallata” alla giudice di linea), al nove volte campione a Roma Rafael Nadal (che ha inviato un videomessaggio annunciando il suo ritorno sui campi del Foro Italico), passando per l’austriaco Thiem (n.3) e i giovani Medvedev (n.5), Tsitsipas (n.6) e Zverev (n.7). Unico grande assente re Roger Federer, fermo fino al 2021 dopo l’intervento al ginocchio destro. Attesissimo, invece, il romano numero 8 del mondo Matteo Berrettini, sconfitto nella notte negli ottavi degli Us Open dal russo Rublev. In tabellone anche il numero 11 Fabio Fognini, attualmente impegnato al torneo di Kitzbuhel dopo l’intervento alle caviglie del maggio scorso. Tra le donne, presenti nove top ten e 40 delle prime 43 giocatrici della classifica mondiale, compresa l’attuale numero 8 del mondo Serena Williams, quattro volte regina di Roma.



A beneficiare della wild card per il tabellone principale maschile saranno Lorenzo Sonego, Jannik Sinner, Gianluca Mager e Salvatore Caruso (nel caso Sonego dovesse entrare di diritto nel main draw, l’invito andrà a Stefano Travaglia), mentre quelle per le qualificazioni andranno a Musetti, Zeppieri, Moroni, Gigante, Lorenzi e Gaio. Nel torneo femminile, wild card a Camila Giorgi, Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto, oltre alle “big” Victoria Azarenka e Venus Williams. Le quattro wild card per le qualificazioni andranno a Sara Errani, Martina Trevisan, Giulia Gatto Monticone e Jessica Pieri.



Per quanto riguarda i rimborsi dei biglietti, Binaghi ha annunciato la creazione di un supervoucher, con un valore aumentato del 25 per cento e utilizzabile nei prossimi due anni anche per le Atp Next Gen di Milano e le Atp Finals di Torino. “Stiamo comunque lavorando per rimborsare chi non vorrà usufruire del voucher” ha assicurato il presidente.





