Tennis, il Divo Noah compie 60 anni

A pochi sportivi è dato l'onore di avere un gesto, un colpo, con il proprio nome. Nel tennis il recupero con la palla tra le gambe, spalle alla rete, è detto “alla Yannick Noah”. Oggi è il 60° compleanno dell'ex campione francese, per il quale i trionfi con la racchetta sono stati solo un aspetto di una vita fatta di talento e strapotere fisico in campo. Fuori dal campo di versatilità, arte, impegno e trasgressione. Un personaggio a tutto tondo, impossibile da catalogare solo come tennista.



Noah, nato a Sedan il 18 maggio 1960 da padre originario del Camerun (calciatore in Francia) e madre transalpina, diventa l'eroe di un'intera Nazione il 5 giugno 1983, quando si aggiudica la finale del Roland Garros annichilendo il campione uscente Mats Wilander 6-2, 7-5, 7-6. Il “campionato del mondo” parigino sulla terra rossa torna francese ben dopo 37 anni. Noah è anche il secondo tennista di colore dopo Arthur Ashe ad aggiudicarsi una prova del Grande Slam. La fantasia di Yannick e delle sue treccine vince sulla regolarità martellante dello svedese. Quasi due sport diversi. Come nelle partite tra Noah e il robotico cecoslovacco Ivan Lendl, cui il 20 febbraio 1982 interrompe a La Quinta, nella finale di Indian Wells, una striscia di 44 successi consecutivi. Yannick chiude la con 23 titoli in singolare. Amatissimo in Italia, si impone nel 1988 a Milano e soprattutto nel 1985 agli Internazionali al Foro Italico, spopolando negli anni anche nella dolce vita romana. Celebre la sua liaison con l'attrice Francesca Dellera, goia per paparazzi e gossippari degli anni '80.



Vince molto anche in doppio: 16 tornei, tra cui di nuovo il Roland Garros nel 1984 in coppia con il connazionale mancino Henri Leconte. Prototipo del genio e della sregolatezza. Un duo esplosivo, per palati fini.



Per Yannick Noah il genio e l'arte riguardano però tutta la vita. Smette di giocare a 31 anni, ma non finisce di regalare gioie alla Francia. Tre trionfi in Coppa Davis da capitano al maschile e uno in Federation Cup al femminile. Smette di giocare per cantare, per trasformare in musica le emozioni prima regalate con una volée, uno smash, un'acrobazia. Una carriera da 6 milioni di dischi in tutto il mondo. E poi le donne, la depressione (proprio dopo l'apoteosi di Parigi), l'impegno politico in Camerun e in Francia, in opposizione alla destra. Il dna sportivo (e non solo) di Yannick viene preso da uno dei suoi quattro figli, Joakim, 35enne centrone di 211 centimetri in Nba dal 2007 e ora in forza ai Los Angeles Clippers. Ma il colpo “alla Noah” non sconfina nel basket: resta nei pressi di una rete, a perpetua memoria delle gesta di papà Yannick. Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Maggio 2020, 07:00

