Settembre al Foro per gli Internazionali d'Italia di tennis

Che effetto farà il Foro Italico aperto al tennis a settembre? Sì perché si va verso questa possibile soluzione. Se la ripresa dello sport agonistico arriverà in estate, allora l’ipotesi Internazionali BNL d’Italia a settembre potrà davvero essere presa in considerazione. Lo ha detto il presidente Atp, l’ex azzurro Andrea Gaudenzi, lo ha confermato il presidente Federtennis Angelo Binaghi. Obiettivo salvaguardare i tornei del Grande Slam e i Masters 1000, tra cui Roma. La data? Tra gli Open Usa che si concludono il 13 settembre e il Roland Garros di Parigi che inizierà il 21 settembre per concludersi il 4 ottobre. La data c’è, quindi, anche se un po’ strana; ma chi ha acquistato i biglietti per maggio potrà comunque utilizzarli per settembre.

«Sarà strano giocare a Roma a settembre, ma siamo in emergenza, va bene tutto». Vincenzo Santopadre, ex top 100 e coach di Matteo Berrettini è un “romano de Roma” che ha disputato gli Internazionali e che non si tira indietro. «Al Foro ogni anno è come se nascesse la stagione su terra, Roma si illumina; a maggio la Capitale è gli Internazionali». E Matteo? Come si troverà lui a settembre sulla terra italiana? «Problemi di condizione e di adattamento non ne avrà di certo - spiega Santopadre -, ma Roma è Roma e per lui giocare questo torneo sarà sempre importantissimo. L’emozione e la tensione lo attanaglieranno in maniera uguale».

Tutto vero, ma per Berrettini giocare a settembre non sarà comunque lo stesso.

«Mi ha fatto dispiacere l’annullamento di Roma, è stato un colpo al cuore. Dobbiamo avere pazienza e vedere cosa succederà», ha detto un po’ amaro. Ma se gli Internazionali d’Italia si giocassero davvero, sia pure a settembre, sarebbe comunque una gran bella notizia. Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Aprile 2020, 07:00

