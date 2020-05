Tennis a piccoli passi. L'Ambrosiano Milano: "Ripartiamo da zero, sarà dura"

Il mondo del tennis di base, quello degli appassionati, sta mordendo il freno per ripartire il prima possibile e a pieno regime. A differenza di altre discipline sportive, non essendoci nessun contatto fisico tra i giocatori, i rischi di contagio sono quasi nulli. Lo sa bene Mattia Trapani, presidente del Tennis Club Ambrosiano (nella foto di Panunzio, il club lombardo durante il Trofeo Avvenire), uno dei circoli più noti e storici del capoluogo milanese: «Nel nostro caso, non avremmo grossi problemi circa la riapertura del circolo. Il pagamento avverrebbe online e non apriremmo neppure gli spogliatoi. Si giocherebbe all’interno del circolo ma le partite sarebbero completamente all’aperto. Chiaramente in attesa di notizie più dettagliate sul protocollo da seguire in termini di sicurezza».

A causa del Covid-19, il circolo Ambrosiano, come tutte le altre realtà tennistiche cittadine, ha visto aumentare esponenzialmente le proprie difficoltà: «Il circolo è in sofferenza economica da anni. L’epidemia ha complicato ancor di più la situazione - continua Mattia Trapani -. Il primo mese è stata dura, il secondo ci ha messo alle corde, restare fermi anche tutto maggio sarebbe un colpo da ko e ci obbligherebbe a cercare un aiuto esterno, che sia una banca o un partner. Credo che anche gli altri circoli siano nelle stesse condizioni. C’è anche il tema rimborsi che non aiuta assolutamente e che metterà in ginocchio ulteriormente il movimento». Il rischio di capitolare è tangibile. La cancellazione dell’edizione del Torneo Avvenire edizione 2020 è stato l’ennesimo intralcio in un 2020 che è iniziato con il piede sbagliato: «Da quando è nato, nel lontano 1965, è la prima volta che viene annullato. Purtroppo, non c’è stata la possibilità di spostarlo a settembre o ottobre perché, in quel periodo, si spera riaprano le scuole e, di conseguenza, si torni ad avere i classici corsi di tennis. Chiaramente annullare il torneo è stato doloroso ma inevitabile. Parliamo di uno dei tornei Under 16 più importanti. Nel corso della sua storia, ha avuto la partecipazione di giovani campioni come Lendl, Federer o Djokovic. Speriamo di poterlo riproporre il prossimo anno», conclude Mattia Trapani. La speranza è che il futuro riservi qualche novità positiva sia per il Torneo Club Ambrosiano che per l’intero movimento tennistico milanese. Il pericolo di assistere alla chiusura di tanti circoli è palpabile. Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Maggio 2020, 07:00

