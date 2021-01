Super Bowl, in arrivo l'evento sportivo più atteso: tutti i segreti

La stagione NFL è entrata nel vivo. Cresce l'attesa per il Super Bowl, l'evento sportivo più seguito e redditizio al mondo. L'America è pronta a fermarsi per conoscere il nome dei nuovi campioni NFL in un'edizione che, per forza di cose, sarà diversa da tutte le precedenti.

SUPER BOWL 2021 LA DATA

Il Super Bowl LV andrà in scena il prossimo 7 febbraio 2021 e si svolgerà al Raymond James Stadium, stadio di Tampa Bay (Florida) noto per essere la casa dei Buccaneers.

SUPER BOWL 2021, IL PUBBLICO

Al momento non è ancora chiaro se e quanto pubblico potrà assistere, dal vivo, all'edizione numero 55 del Super Bowl. Roger Goodell, Commissioner NFL, ha fatto sapere che l'eventuale presenza di spettatori avverrà solo se potranno essere accolti in totale sicurezza.

SUPER BOWL 2021 HALFTIME SHOW

Come noto, uno dei momenti più elettrizzanti del Super Bowl è l'Halftime Show. Durante l'intervallo della partita, spazio alla musica e ad artisti di caratura internazionale. Per l'edizione 2021, la star dell'Halftime Show sarà The Weeknd, nota star musicale canadese.

SUPER BOWL 2021 LE SQUADRE FAVORITE

Dopo la conclusione delle partite valide per il turno Divisional, sono rimaste solo quattro squadre in corsa per vincere il Vince Lombardi Trophy, ovvero Tampa Bay Buccaneers, Green Bay Packers, Buffalo Bills e Kansas City Chiefs.

CHIEFS ANCORA FAVORITI Sulla carta, i favoriti per arrivare fino in fondo e vincere il Super Bowl sono i Chiefs della stella Mahomes, Campioni NFL in carica. Da non sottovalutare, tuttavia, le chances dei Packers del QB Rodgers e i Buccaneers (padroni di casa) dell'immarcescibile QB Brady (43 anni). I Bills, tra le quattro ancora in gioco, sembrano i meno solidi.

AL VIA I CHAMPIONSHIP Nel prossimo week-end sono in programma le finali di conference: Packers-Buccaneers (NFC Championship) e Chiefs-Bills (AFC Championship). Le due squadre vincitrici, rispettivamente, di NFC e AFC, parteciperanno al Super Bowl LV del prossimo 7 febbraio.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Gennaio 2021, 23:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA