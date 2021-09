Nasce a Milano Champions for Change, così lo sport si riprende la sua forza valoriale

Nasce CHAMPIONS FOR CHANGE, il primo movimento di SPORT SOCIAL RESPONSIBILITY con l’obiettivo di comunicare che lo sport è inclusione e che, con le sue virtù e i suoi talenti, deve ritornare ad essere modello di riferimento per le nuove generazioni. Un movimento nato per restituire allo sport tutta la sua forza valoriale, aggiungendo alla sua dimensione di “entertainment” quella di “Palestra di Valori” per allenarsi a diventare cittadini e persone migliori.



Ne ha sancito la nascita ieri un flashmob all’Arco della Pace a Milano in cui, come una grande orchestra, 70 SPORTIVI di 50 SPORT DIVERSI hanno “suonato” all’unisono sulle note del brano inedito che SATURNINO, bassista, compositore e produttore, ha preparato per l’occasione.

A poche ore dalla sua nascita sono già numerosi i personaggi, gli enti e le istituzioni che lo hanno sottoscritto: Maurizia Cacciatori, Max Calderan, Jury Chechi, Mike Maric, Stefano Meloccaro, Massimiliano Sechi, Umberto Pelizzari, Antonio Rossi, Rachele Sangiuliano, Giorgio Terruzzi, Ivan Zucco, l’A.S. Rugby Milano e il Liceo Scientifico Sportivo e Professionale Marco Pantani.



Promotrice del movimento è Value In Action, la prima Società Consortile Benefit in Italia, ideato e fortemente voluto da Action Agency, Agenzia di Advanced Communication milanese e capofila del consorzio.



Oggi c’è bisogno che le storie di sport tornino a essere raccontate, affinché possano essere dei modelli da seguire per tutti noi, ma soprattutto per le nuove generazioni, i veri campioni del cambiamento. Al ritmo dei valori di CHAMPIONS FOR CHANGE, lo Sport suona all’unisono, facendo giocare sullo stesso terreno di gioco tutte le discipline sportive.



Oggi più che mai lo sport rappresenta un vero e proprio medium per il rilancio del Paese, attraverso cui raccontare quotidianamente queste storie di valore. “Uniti, con azioni quotidiane virtuose, possiamo cambiare il mondo”: questo lo spirito del movimento, che mira a coinvolgere in maniera attiva e coerente il mondo dello sport e tutto ciò che gli ruota attorno.



In collaborazione con H-FARM Digital Marketing, infatti, è in partenza una campagna digital e analogica per raccogliere le storie di sportivi, campioni non solo nelle loro discipline ma anche nella vita, che ogni giorno sono motori del cambiamento.

Anche i singoli atleti potranno candidare la propria storia sul sito di CHAMPIONS FOR CHANGE www.championsforchange.it, dov’è possibile trovare anche tutte le modalità per candidarsi. Tutte le storie saranno poi votate sui canali social del movimento, che selezionerà le 5 migliori storie di responsabilità sociale. Il racconto delle storie avverrà con dei verticali multi-piattaforma e, dopo un anno di narrazione, culminerà in un riconoscimento che premierà la miglior storia dell’anno.

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Settembre 2021, 18:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA